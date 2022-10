Земетресение с магнитуд от 5,9 по Скалата на Рихтер удари близо до бреговете на централната част на Перу в петък, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EССЦ), предаде Ройтерс.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 15 км и на 79 км. източно от град Ика, който е с население от 246 000 души.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.8 || 64 km SW of #Ica (#Peru) || 9 min ago (local time 15:22:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/lblDgQt80r