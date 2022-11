Китайският космически телескоп "Куафу-1" (Kuafu-1) предаде на Земята първото изображение на Слънцето след изстрелването си, съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на Китайската академия на науките. Това предаде БТА.

Телескопът е изпратил заснети със специализиран инструмент рентгенови изображения на слънчеви изригвания, регистрирани през нощта на 11 ноември.

China launched its first space-based #solar telescope, nicknamed Kuafu-1, after a giant in Chinese mythology who chased the sun. pic.twitter.com/wTFgxpcOBL

"С помощта на този телескоп ще можем да наблюдаваме Слънцето 24 часа в денонощието почти през цялата година", казаха от обсерваторията. Цзицзиншан в китайската провинция Цзянсу.

Ръководителите на проекта отбелязват, че от май до август са възможни прекъсвания в работата на апарата с продължителност не повече от 18 минути на ден, през които той ще се намира в сянката на Земята.

China has launched its first #solar exploration satellite into space with a solar space telescope on board. Named after the Goddess of the Sun in ancient Chinese mythology, Xihe, the satellite ushers in an era of solar observation for China. pic.twitter.com/DCG8JLsht0