Хърватските граждани ще могат да закупят от утре първоначален пакет евро монети, който ще съдържа 33 евро монети с хърватски национални символи на стойност 13,28 евро, които ще струват сто куни, съобщи Хърватската народна банка (HNB).



Месец преди въвеждането на еврото като официална валута в Република Хърватия, гражданите имат възможност да закупят първоначални пакети евро монети, за да бъдат гражданите възможно най-подготвени за използване на еврото в първите дни от 2023 г. те ще могат в банките, Финансовата агенция и хърватските пощи от 1 декември 2022 г. да придобият максимум два първоначални пакета евро монети на транзакция, се казва в съобщение на Централната банка, цитирано от медиите.

