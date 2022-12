Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в САЩ за разговор с Джо Байдън. Това е първата му визита в чужбина от началото на руската инвазия през февруари.

Байдън и съпругата му посрещнаха украинския държавен глава на червен килим пред Белия дом и на фона на националните флагове на двете страни. Зеленски благодари на Байдън и на обикновените американци за помощта, която Съединените щати оказват на страната му.

„Чест е да седя до вас в общата защита срещу тази брутална война срещу Украйна, започната от Путин. 300 дни. Трудно е да се повярва, че минаха 300 дни, в които вие преминавате през брутално нападение срещу правото на Украйна да съществува като нация и атака срещу невинния украински народ, без никаква причина”, заяви Джо Байдън.

„Вчера бях в Донбас, в Бахмут - място в Източна Украйна. Искам да ви дам нещо. Един мъж, който е истински герой, истински капитан. Той ме помоли да ви дам наградата му. Помоли ме да дам наградата му на президента Байдън. Той е капитан на батарея Хаймарс. Той е много смел и ми каза - дай я на много смел президент. Затова искам да ви дам Кръста за военна храброст. Това е от него”, каза Зеленски.

Видео: Ройтерс

По-рано днес Вашингтон одобри нов пакет военна помощ в размер на 1,850 милиарда долара. В него влизат и модерните системи за противоракетна отбрана „Пейтриът”.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb