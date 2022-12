Авторските права за САЩ върху сборника с разкази „Архив на Шерлок Холмс“, датиращи от 1927 г., изтичат на 1 януари 2023 година, съобщава АП.

Наред със сборника от сър Артър Конан Дойл, книги като „Към фара“ на Вирджиния Улф, „Мъже без жени“ на Ърнест Хемингуей, „Комари“ на Уилям Фокнър и „Великата четворка“ на Агата Кристи също стават обществено достояние от мига, в който календарът премине към 2023 г.

След като дадено произведение влезе в публичното пространство, то може законно да бъде издавано, споделяно, изпълнявано, повторно използвано, преназначено или семплирано без разрешение или заплащане. Произведенията от 1927 г. първоначално трябваше да бъдат защитени с авторски права за 75 години, но американският Закон за удължаване на срока на авторското право от 1998 г. отложи отварянето им с допълнителни 20 години.

Много филми също стават обществено достояние от идната година. 1927 г. предвещава края на ерата на нямото кино с излизането на първия „говорещ“ филм с диалог. Това е „Джаз певецът“, първият исторически пълнометражен филм със синхронизирани диалози, известен още с изпълнението на Ал Джолсън, „пребоядисан“ като чернокож и режисиран от Алън Кросланд.

Освен него други ленти като „Крила“ (“Wings"), режисиран от Уилям А. Уелман и основополагащата научно-фантастична класика на Фриц Ланг „Метрополис'' също стават публично достояние.

Сред освободените от авторски права музикални композиции са много легендарни парчета на Луис Армстронг и Дюк Елингтън, както и световните хитове „Puttin' on the Ritz“ на Ървинг Бърлин и “(I Scream You Scream, We All Scream for) Ice Cream'' на Хауърд Джонсън, Били Мол и Робърт А. Кинг.