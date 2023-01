Експлозия близо до афганистанското министерство на външните работи в столицата Кабул взе над 20 жертви, предаде Франс прес, като се позова на служител на ведомството.Той заяви пред агенцията, че е видял "между 20 и 25 жертви", като уточни, че не може да потвърди дали тези хора са мъртви.

"Бях в колата си, когато видях мъж с (автомат) "Калашников" на рамо и носещ сак. Той мина близо до автомобила ми и след няколко секунди отекна мощна експлозия. Видях как този мъж се самовзриви", разказа цитираният служител на афганистанското външно министерство, представил се пред АФП като шофьор на име Джамшед Карими.

Представител на талибаните, които взеха властта в Афганистан през август 2021 г., също заяви, че атентатор самоубиец се е опитал да влезе в сградата на министерството в столицата Кабул. Нападателят се самовзривил, когато бил открит от охраната.

