Най-добрият български тенисист си спомни един от най-приключенските мигове в кариерата си. Той се случва покрай участието му в турнира в Акапулко от сериите ATP 500.

Самият Димитров е печелил и състезанието във въпросния град. Сега той си припомни момент от преди близо 10 години. Тогава се престрашава да направи скок от скала на височина на 35 метра. Става въпрос за местността Ла Кебрада на брега на Тихия Океан.

Tennis player or stuntman? Dimitrov reminisces on time spent in Acapulco 🌊 pic.twitter.com/PF4xEzTuJT