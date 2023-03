Жителите на град Филаделфия (щата Пенсилвания, САЩ) са уведомени, че трябва да пият само бутилирана вода след разлив на химикали в река Делауеър в съседния окръг Бъкс, предаде Асошиейтед прес.

Здравните власти на окръг Бъкс съобщиха, че късно вечерта в петък при теч в химическия завод „Тринсео Алтуглас“ (Trinseo Altuglas) в градчето Бристол в реката са се излели между 8100 и 12 000 галона латексов разтвор за довършителни работи на водна основа. Длъжностните лица заявиха, че той не е токсичен за хората и че в окръга не са докладвани неблагоприятни последици за здравето.

Властите във Филаделфия също информираха, че няма признаци за замърсяване на градската вода, но служителите "не могат да бъдат 100 процента сигурни", че следите няма да се появят в неделя следобед, заяви Майк Карол, заместник-управляващ директор на Службата за транспорт, инфраструктура и устойчиво развитие на Филаделфия. Поради тази причина хората са били предупредени да използват бутилирана вода за пиене или готвене, за да се сведе до минимум всеки риск.

🚨#BREAKING: Philadelphia is on high alert following major chemical spilled into the Delaware River⁰⁰📌#Philadelphia | #PA



Currently Philadelphia residents are on high alter and urged to use bottled water following a major chemical leak which is affecting the Philadelphia… pic.twitter.com/6zJpSpGFsr — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2023

Philadelphia officials on Sunday suggested residents consider using bottled water for drinking and cooking after a chemical spill into a tributary of the Delaware River, a source of drinking water for about 14 million people across four states. https://t.co/VVMoT7keSb — The New York Times (@nytimes) March 26, 2023

Старши вицепрезидентът на „Тринсео“ по производството и инженерните въпроси Тим Томас каза пред местни медии, че материалът не представлява риск за хората.

Line at Target to buy bottled water 10 minutes after the city of #Philadelphia sent out an alert regarding a spill in the Delaware River. pic.twitter.com/4EUpoj3ZBJ — Ben Ames (@BenAmesWx) March 26, 2023

В пречиствателните станции в района са взети необходимите мерки и се очаква ситуацията да се нормализира в понеделник (американско време).