Осем национални пътя в Румъния остават затворени заради обилен сняг и виелици. Най-усложнена е обстановката в окръзите Ботошани и Сучава в област Молдова. На места снежната покривка нахвърля метър, съобщават за БТА от Инспектората за извънредни ситуации.

Огромна опашка от автомобили се образува на пътя между Сучава и Фълтичени, едното платно е блокирано.

📷📷📷 Deszăpezirea drumurilor forestiere Bîsca Mică și Mănicica efectuată la Ocolul Silvic Comandău din cadrul Direcției Silvice Covasna 📷 📷 Heavy snow removal from forest roads of Comandău Forest District, in Covasna county #Romania pic.twitter.com/Hy3bQlQVbD

Въпреки че валежите вече са с намалена интензивност, сняг покри пътищата и в окръзите Яш и Нямц. Там са възможни поледици, а в останалата част на страната киша, тъй като валежите са предимно от дъжд.

Bârnova, Romania, alt. 132 m

57 cm of snow this afternoon

In one of the worst April snowstorms in Romanian history

📷Irina Nicoleta Alexandru, Bârnova https://t.co/iyUrg0Wqjphttps://t.co/8CAWkA9Ijy pic.twitter.com/yfTPAYaJts