Голям пожар избухна в Севастопол. Предполага се, че украински дрон е ударил руско петролно депо. Поне един голям резервоар се е подпалил. Гъст дим се издигаше на повече от километър височина тази сутрин. От окупационните руски власти казаха, че няма пострадали. Нямало опасност за населението.

The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe