Най-малко 11 души загинаха и 9 бяха хоспитализирани след изтичане на газ в индийския град Лудхяна, разположен в северния щат Пенджаб, предаде Ройтерс.

Спасителни екипи работят на място заедно с експерти, които се опитват да установят причината за инцидента.

"Инцидентът е станал близо до магазин за мляко и лекарски кабинет, въпреки че не можем да кажем със сигурност къде е започнал течът", заяви представител на местните власти, като допълни, че няколко души са изпаднали в безсъзнание, след като са излезли от магазина.

#WATCH | #Ludhiana gas leak: Punjab Health Minister Dr #BalbirSingh says, "So far 11 people have died, and 4 are admitted. I will meet the family members of the deceased and provide Rs 2 lakhs ex-gratia compensation and Rs 50,000 will be provided to the people who are admitted to… pic.twitter.com/Mb6Uet75Bd