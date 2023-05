Поредна масова стрелба в Сърбия. Най-малко осем души са убити, а 14 са ранени при стрелба в село Дубона, на около 30-40 км южно от Белград. Според информацията двама от пострадалите са оперирани, но са в тежко състояние.

Инцидентът е станал около 23 ч. местно време в четвъртък. Нападателят, който е идентифициран като 21-годишният Урош Б., избяга и се издирваше през цялата нощ. Беше заловен към 9.30 ч. българско време.

В операцията бяха мобилизирани 600 души, десетки автомобили и хеликоптери. Полицията и специалните части отцепиха района, в който се предполагаше, че се укрива заподозреният.

Предполага се, че мъжът е стрелял с автомат "Калашников". Сред жертвите са млад полицай, който не е бил на смяна, и сестра му.

Властите обявиха случилото се за терористичен акт. Сръбското Министерство на здравеопазването призова за кръводаряване заради многото пострадали.

Нападателят застрелял група хора в Дубона с автоматично оръжие и избягал. Малко по-късно стрелял и в съседното село Мало Орашие, съобщава N1. Засега мотивите му не са известни, но според медиите в Сърбия стрелбата била предшествана от спречкване, а жертвите са застреляни докато са седели на пейка в двор на училище.

Извършителят е местен жител, за когото споделят, че бил малко странен, но никой не му обръщал внимание. Предполагаше се, че се укрива в съседното село Шепшин, където е роден.

Бащата на Урош бил военен, заяви пред камерата на NOVA Веселин Бончев, който живее в Белград.

Трагедията се разигра само ден, след като Сърбия беше разтърсена от друга масова стрелба, при която 13-годишно момче застреля 8 съученици и охранител в училище в Белград.

