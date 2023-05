Броят на загиналите по време на сблъсъци между въоръжени групи и служители на реда в индийския североизточен щат Манипур през последните дни възлиза на 54 души, повече от 150 души са ранени.

Manipur violence - Kuki women came out on the streets, formed a human shield and protected the Meitei from an angry mob in Churachandpur.



This was while Indian army was evacuating civilians. The women formed a wall and did not allow a mob of angry Kuki agitators to proceed… pic.twitter.com/wUpTmmUYrZ — Pagan 🚩 (@paganhindu) May 5, 2023

Както съобщи информационната агенция Press Trust of India, животът в щата постепенно се нормализира, магазините и пазарите са отворени отново, а колите започнаха да се движат по пътищата.

Manipur Violence: Telangana Government To Send Special Aircraft to Imphal To Evacuate Stranded Students and Citizens #ManipurViolence #Manipur #Telangana https://t.co/6AQsed9d4D — LatestLY (@latestly) May 6, 2023

Миналия петък след сблъсъци на въоръжени екстремистки групи със служители на реда, в щата бяха изпратени допълнителни армейски и полицейски части. В районите, където е имало сблъсъци, са поставени контролно-пропускателни пунктове. Говорител на министерството на отбраната каза, че общо 13 000 души са били евакуирани от зоните на сблъсъци.

Top Manipur violence updates: At least 56 dead, including three in firing by security forceshttps://t.co/CD1ThaiAO7 pic.twitter.com/x00Ny78GZy — Scroll.in (@scroll_in) May 6, 2023

По-рано властите на Манипур наредиха на армейските части да използват оръжие срещу подстрекателите на безредици и сблъсъци на племенна основа. Военните успяха да овладеят ситуацията в 2 от 10-те района на Манипур, където по-рано тази седмица имаше масови сблъсъци между представители на племената куки и мейтеи.

Christian Tribals in Indian state of Manipur are on the road to escape to neighboring states from the violence by Hindus in the cities.#Nagaland #Manipur pic.twitter.com/aq1dGdyMCO — South Asian Journal (@sajournal1) May 6, 2023

Dozens Killed in Ethnic Clashes in India’s Manipur State. Violence erupted over a question of who gets to claim special tribal status.https://t.co/vPF0nC8FAy — Nadia Poloni (@poloninadia) May 6, 2023

Причината за сблъсъците беше искането на мигранти от племето мейтеи да получат статута на каста по график в Манипур. Този статут дава на членовете на кастата няколко привилегии, включително при кандидатстване за работа в държавни агенции или предприятия, при постъпване във висши учебни заведения, както и други предимства.

Shining India continues to Shine.#IndiaDisgracefulHost#indiaterroriststate

‘Shoot-at-sight’ orders issued after violence in India’s Manipur | Conflict News | Al Jazeera https://t.co/c3kxsbQxAv via @AJEnglish — Jeem Alif (@juneerulz) May 6, 2023