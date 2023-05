Мащабен протест, организиран от партия “Алианс за единство на румънците” (АЕР) се провежда и в този час в центъра на Букурещ. Над 5000 души се събраха пред сградата на парламента около 16:00 ч. и скандираха: “Долу управлението на предателите”, “Национално-либералната (НЛП) и Социалдемократическата партия (СДП) - една и съща мизерия”, “Страхувайте се, народът се надига”.

Демонстрантите развяваха плакати с надписи, като: “През '89 г. външният ни дълг беше 0, за миналата година е 137,2 милиарда евро”, “Настоящата коалиция узакони кражбите”, “Долу правителството на мафиотите”, “Чужденците ни стъпкаха”, “Демокрацията е лъжа”, "Искаме монархия в Румъния".

Around 5000 protest today in Bucharest against official corruption in a demo led by 'The Republican Party' of Romania, and nationalist party AUR, which is gaining popularity (around 20% of voters) pic.twitter.com/Try8xB33rn