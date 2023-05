Стачката на холивудските сценаристи доведе до спиране на работата по някои проекти. Сред тях е и подготвяна предистория на "Игра на тронове", а също и новия сезон на сериала "Историята на прислужницата", предаде Ройтерс.

Протестът на хилядите сценаристи на телевизионни и филмови продукции продължава вече седмица.

Авторите на драмата "Историята на прислужницата", отличена с награда "Еми", бяха готови със сценария на няколко епизода за новия сезон преди началото на снимките, планирани за края на лятото, обявиха от екипа на продукцията.

Сценаристите в Холивуд стачкуват за по-високи заплати

Писането на антиутопичната драма обаче спряло, когато американската Гилдия на сценаристите обяви стачка.

Авторът Джордж Р. Р. Мартин написа в блога си, че стаята на сценаристите, работещи по предисторията на "Игра на тронове" - "Рицарят на седемте кралства: странстващият рицар" е "затворена за времетраенето на стачката". Джордж Р. Р. Мартин също така изрази "недвусмислена подкрепа" за протеста.

Гилдията на сценаристите обяви, че членовете ѝ спират работа на 2 май, след като не беше постигнато споразумение за по-високо заплащане с представителите на големите студиа, сред които Netflix и "Уолт Дисни". Те твърдят, че са направили "щедро" предложение за увеличаване на компенсациите.

