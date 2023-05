Автомобил се е врязал в оградата на „Даунинг стрийт”, официалната резиденция на министър-председателя на Обединеното кралство, съобщиха от полицията, цитирани от Си Ен Ен. Един човек е арестуван.

Няма данни за пострадали при инцидента.

Suspicious car by Downing St. Armed police looking panicked and running around. Vehicles being turned away. @SamCoatesSky @SkyNews @SkyNewsBreak @BBCNews @LBC @LBCNews @guardiannews @itvnews @TheSun #london #downingstreet pic.twitter.com/FE4duJjHA8