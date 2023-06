Двама от най-богатите мъже в света - Илон Мъск и Бернар Арно, обядваха заедно в Париж, предаде БГНЕД.

Срещата е била неофициална. Бизнесмените били на ИТ конференцията Viva Technology, която се проведе във френската столица. Основателят на Tesla и SpaceX е там като лектор, а групата LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), на която Арно е президент, е свързана с един от организаторите, пише вестник Les Echos.

На вечерята, която се е провела в ресторанта на петзвезден хотел, присъствали също майката на Илон, Мей Мъск, и синовете на Бернар Арно, Александър и Антоан.

За какво са разговаряли предприемачите, не е известно. Снимката на Бернар и Илон, на която те позират пред Айфеловата кула, обаче вече е наречена историческа. Интернет потребителите се шегуват, че тя е "заредена с успех".

