Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Киев заслужава да се присъедини към НАТО, но също така го призова да започне мирни преговори с Москва, съобщи АФП.

"Няма съмнение, че Украйна заслужава членство в НАТО", заяви Ердоган на съвместна пресконференция с украинския президент, като добави, че "двете страни трябва да се върнат към мирните преговори".

Zelensky arrived in Turkey and already met with Erdogan. pic.twitter.com/jOFnwot7bg