Австралийският моряк Тим Шадок и кучето му са спасени след близо три месеца в Тихия океан. Мъжът и домашния му любимец Бела са открити на борда на катамаран на 1200 мили от сушата.

Миналата седмица пилот на хеликоптер забелязва нещо, което се поклаща бавно в необятната синя шир. Екипажът на вертолета вижда замаян мъж с рошава, избеляла от слънцето брада и прошарена коса.

"Отдавна не съм ял достатъчно храна. Наслаждавах се на това, че бях във водата. Но когато нещата станаха тежки, трябваше да оцелявам. Сега чувствам, че искам да живея. Много съм благодарен", споделя 54-годишният моряк.

Бела, единствената му спътница на борда, му помогнала да издържи на трудностите в открити води. По думите му кучето започнало да го преследва още преди да напусне брега и не се отделяло от него, въпреки че няколко пъти се опитвал да му намери дом.

"Тя е красиво животно. Просто съм благодарен, че е жива. Тя е много по-смела от мен, със сигурност", казва Шадок.

