Трима ирански полицаи са загинали в неделя, а други 11 души са били ранени при срутването на няколко сгради в столицата Техеран, съобщи АФП.

Полицаите охранявали планираното разрушаване на незаконни сгради в югозападната част на граада, съобщи информационна агенция ISNA. В съобщението се казва още, че при опита за събаряне на първата сграда са се срутили пет други.

#BREAKING Five buildings have collapsed in Tehran’s Ahmadiyeh Township, and efforts are underway to rescue at least four police forces and two municipality employees trapped under the rubble, according to Iranian authorities. pic.twitter.com/qLTX12q3HI