Кеч звездата от WWE Брей Уайът е починал в четвъртък на 36-годишна възраст, съобщи главният директор по съдържанието на WWE Пол "Трите Хикса" Левеск в социалните мрежи, предаде ESPN.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…