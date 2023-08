Роденият на 4 август 1901 г. в Ню Орлиънс, Луизиана, Луис Армстронг, известен с прякорите си Сачмо, Сач и Попс, неслучайно е наречен "геният на джаза". Творчеството му безспорно бележи цяла една епоха в музиката.

Интересен факт е, че той самият твърдял, че е роден на 4 юли 1900 година, както е отбелязано и в много негови биографии. Въпреки че умира през 1971 г., едва в средата на 1980 г., когато са намерени кръщелните му документи, става известно, че истинска му рождена дата е 4 август 1901 г.

Американският джаз музикант, тромпетист, вокалист и композитор, безспорно се превръща в една от най-влиятелните фигури в областта на музиката на 20 век.

Кариерата му, за която може да се говори много, трае от 1920 г. до края на 1960 г. Един от невероятните му концерти от 1964 г. може да бъде открит като част от разнообразните продукции на Marquee TV в ТВ платформата на EON. Какво обаче не знаем за живота на великия музикант и кои са най-емблематичните му песни, които светът никога няма да забрави? Заснето на живо за австралийско телевизионно предаване през 1964 г., това шоу ни връща към емблематичните телевизионни изяви от 60-те години на миналия век.

Вижте пълна информация за пакетите EON LIGHT, EON FULL и EON PREMIUM ТУК

Снимка: gettyimages

What a Wonderful World

Песента е създадена през 1967 г. за съвсем различен изпълнител - поп певецът Тони Бенет, но той я отказва. Тогава направили оркестрова аранжировка за композицията и я дали на Луис Армстронг. Именно неговото уникално изпълнение завладява света и влиза в Залата на славата на „Грами”.

We Have All the Time in the World

Песента е саундтрак на филма за Джеймс Бонд от 1969 г. Името ѝ е взето от последните думи на Бонд в романа и във филма, които изрича след като съпругата му умира - "Имаме цялото време на света".

Geogia on My Mind

Песента е написана през 1930 г, но до 60-те години остава неизвестна, докато композицията не е включена в репертоара му от Рей Чарлз. След това кавър версии на Geogia on My Mind биват записани от Луис Армстронг, Дийн Мартин, Глен Милър, Ела Фицджералд и други. Версията на Армстронг обаче е считана за една от най-добрите.

Summertime

Известната ария е написана от Джордж Гершуин през 1935 г. за операта Порги и Бес. Когато Луис Армстронг и Ела Фицджералд я изпълняват в дует, Summertime грабва сърцата на почитателите по цял свят.

Go Down Moses

Тя е по-известна като Let My People go. Американският спиричуъл от 19 век описва освобождаването на израелтяните от египетски плен. Дълго време песента била химн на американските роби, мечтаещи за свобода. Джаз версията на Луис Армстронг, записана през 1958 г., е най-популярната.

Снимка: gettyimages

Луис Армстронг е роден в много бедно семейство в Ню Орлиънс, щата Луизиана. Бил е внук на роби. Прекарва детството си в бедния квартал на Ъптаун Ню Орлиънс, тъй като баща му Уилям Армстронг изоставя семейството, когато Луис е бебе и заживява с друга жена. Майка му, Мери Албърт, оставя Луис и неговата по-малка сестра Беатрис Армстронг Колинс на грижите на тяхната баба Жозефин Армстронг, а понякога и на чичо им Айзък. На 5-годишна възраст Луис се връща да живее с майка си и нейните роднини, виждайки баща си единствено по паради.

Той е посещавал училището за момчета "Фиск Скуул", където се запознава с креолската музика. Изкарва по малко пари като продавач на вестници и търсейки изхвърлена храна, която продава на ресторантите, но това не било достатъчно и майка му се занимавала с проституция.

Луис прекарвал много време в кварталните танцови салони, а, за да печели някакви пари, често пренасял въглища в известния с бордеите си квартал „Сторивил”. На тези места той се запознал с различни стилове музика и известни музиканти като Кинг Оливър.

Около 1907 година Армстронг започнал работа за Карнофски, семейство литовски евреи, които се занимавали с извозване на отпадъци. Знаейки, че живее без баща, те го прибирали у дома си и се отнасяли към него почти като към член на семейството. По-късно той описва отношенията си с тях, отбелязвайки тогавашната си изненада от това, че и евреите, подобно на чернокожите, били подложени на негативно отношение от белите. До края на живота си той носи медальон с Давидова звезда и твърди, че се е научил от тях на решителност и как да живее истински.

На 11 години Луис Армстронг напуска училище и се включва в момчешки квартет, с който пеели по улиците за пари. Корнетистът Бънк Джонсън твърди, че по това време е научил Армстронг да свири по слух, макар че в края на живота си Армстронг приписва заслугата на Кинг Оливър.

Въпреки трудното си детство, той се отнася към този период от живота си по-скоро като към източник на вдъхновение: "Всеки път, когато затворя очи, надувайки тромпета си, гледам право в сърцето на добрия стар Ню Орлиънс. Той ми даде нещо, за което да живея", споделя музикантът.

Луис Армстронг води много забързан живот, често изнасяйки до 300 концерта годишно. С времето това започва да се отразява на здравето му и през края на 60-те години той започва да страда от проблеми с бъбреците и сърцето. Здравословното му състояние през годините се влошава. Той умира в съня си на 6 юли 1971 г. в дома си в Куинс, Ню Йорк.

Легендарният музикант е посмъртно удостоен с наградата "Грами за цялостно творчество" през 1972 г. от Академията за звукозаписни изкуства и науки.

Открий магията на изкуството с Marquee TV!

Marquee TV – част от абонаментните пакети на EON, е богата и разнообразна библиотека със съдържание. Ще откриете над 500+ заглавия с разнообразно съдържание, което включва различни изкуства – театър, балет, опера, класическа и модерна музика, документални филми и още много други. Предлага лесен достъп до световноизвестни продукции, ексклузивно съдържание и специални предложения, които не могат да бъдат намерени в други платформи в България.