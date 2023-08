Най-малко 73 загинали и десетки ранени при пожар в пететажна сграда в центъра на Йоханесбург, Южна Африка, предава Си Ен Ен.

Според говорителя на Спешната помощ в града Робърт Мулауджи броят на ранените е 43 души. Службите за спешна помощ и пожарникарите работят за потушаване на огнената стихия, съобщава телевизия SABC. Сградата, която е била евакуирана, се намира в бедняшки район в някогашния бизнес квартал на икономическия център на Южна Африка и е била използвана като неформално селище, каза още Мулауджи.

BREAKING: Footage has been released from the scene in Johannesburg where at least 52 people have died in a fire. https://t.co/M5u9pyLvT0 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OA40HheGFt

Видеозаписи от мястото на инцидента показват огромни пламъци, обхванали долния етаж на сградата, и десетки хора, избягали навън.

В Twitter говорителят на службите за Спешна помощ заяви, че на множество хора се оказва медицинска помощ, а някои са транспортирани до здравни заведения. Сградата всъщност е "неформално селище", където бездомници са се преместили в търсене на подслон без никакви официални договори за наем. Той каза, че това затруднява претърсването на сградата.

Причината за пожара все още не е известна, според SABC.

