Бившият собственик на модната верига „Хародс“ Мохамед ал Файед почина на 94 години, съобщиха агенциите.

В съобщение на семейството му, разпространено от английския футболен клуб „Фулъм“, се казва, че „г-жа Ал Файед, децата и внуците ѝ потвърждават, че нейният любим съпруг и техен баща и дядо, Мохамед, почина спокойно от старост в сряда, 30 август 2023 г.“

RIP Mohamed Al-Fayed, 94.

An extraordinary tour de force of a man who never got over the death of his beloved son Dodi in the crash that also killed Diana. Mohamed wasn’t everyone’s cup of tea and he was a flawed, complex character, but I liked him. pic.twitter.com/gMHSunkmzu