Южният полюс на Луната изглежда призрачен на ново изображение, в което са използвани снимки от две различни камери на НАСА в орбита около Луната.

National Geographic, в координация с НАСА, сподели невиждано досега композитно изображение с висока разделителна способност на лунния южен полюс с подробна придружаваща карта на местата за кацане на Артемида 3. Кратерът Шакълтън се простира на около 20 км ширина и 1,3 км дълбочина, което го прави по-дълбок от Гранд Каньон, според Центъра за лунна наука и изследване.

