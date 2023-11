Режисьорът Питър Джаксън разкри, че видеоклипът към последната песен на "Бийтълс" ще включва новооткрити кадри на музикантите, съобщи ДПА.

Това е първият музикален видеоклип на Питър Джаксън. За него той работи с двамата живи от групата след успеха на документалната поредица "The Beatles: Get Back" от 2021 г. Видеото е към песента "Now And Then", която предизвиква голям интерес. Тя е написана и изпята от Джон Ленън в края на 70-те години на миналия век и по-късно разработена от Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харисън.

Песента е записана, като вокалът и акомпаниментът на пиано на Ленън са извлечени от оригиналния запис. Тя ще бъде издадена в четвъртък, а видеото към нея - в петък.

53 години след разпадането си: "Бийтълс" пуска нова песен чрез изкуствен интелект

След смъртта на Ленън през 1980 г. на 40-годишна възраст съпругата му Йоко Оно предоставя записа на останалите музиканти от "Бийтълс" през 1994 г. заедно с "Free As A Bird" и "Real Love", които са издадени от групата през същото десетилетие.

Харисън, Маккартни и Ринго Стар записват нови части и завършват грубо "Now And Then" през 1995 г. с продуцента Джеф Лин. Групата обаче не издава песента заради проблеми с извличането на вокалите и пианото на Ленън поради ограничената технология по това време. По-късно Харисън умира през ноември 2001 г. на 58-годишна възраст.

В документалната поредица Питър Джаксън е използвал технология за реставриране, която дава възможност да бъдат извлечени вокалите, музиката и приносът на останалите от групата. Тази технология е използвана сега за "Now And Then" и така е разграничен гласът от пианото. Питър Джаксън признава, че отначало се е колебаел много дали да се заеме с видеоклипа за песента заради мащабността на задачата. След като е споделил това, от "Епъл" са намерили 14 часа забравени кадри, заснети през звукозаписните сесии от 1995 г. , а Пол Маккартни и Ринго Стар са се заснели как свирят и пеят.

На 10 ноември ще бъдат преиздадени два сборни албума - "Червеният албум" ("The Red Album") от 1962-1966 г. и "Синият албум" ("The Blue Album") от 1967-1970 г. с 21 добавени записа.