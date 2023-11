Дъщерята на Брус Уилис даде актуална информация за здравето на актьора, след като той беше диагностициран с агресивна форма на деменция. Тя разказа за състоянието му по време на участие в шоуто на Дрю Баримор.

Талула сподели, че баща ѝ си остава същия и че вижда в него любовта, която изпитва към нея. След като Уилис бе диагностициран, дъщеря му се зае да съхрани всичките му "малки дрънкулки" и спомени.

Tallulah Willis wants his fans to learn from Bruce Willis' health battle. She gets candid about his current condition here: https://t.co/IFCaQ5XuiJ

(📷: Instagram) pic.twitter.com/Wn72VtZccF — E! News (@enews) November 9, 2023

Първоначално, Уилис е диагностициран с афазия, която причинява затруднения с езика и говора, преди състоянието да прогресира до фронтотемпорална деменция, която може да засегне личността, поведението, езика и движението. Семейството на актьора споделяше актуална информация за здравословното състояние на Уилис. Талула каза в интервюто, че са решили да говорят за този проблем публично, защото смятат, че така могат да помагат на много други хора.

Tallulah Willis, Bruce Willis' youngest daughter with ex-wife Demi Moore, shared an update on her dad's condition. https://t.co/xAXpHz4Ces — TODAY (@TODAYshow) November 9, 2023

Талула споделя, че когато има възможност обича да разглежда снимките на актьора, на които той е на нейната възраст. "Той е абсурден човек и аз съм абсурден човек, така че има чудесна връзка“, каза с усмивка Талула.

Tallulah Willis reveals she is "trying every day" while recovering from a "scary" eating disorder.https://t.co/NypwRqKkpv — Brian Alexsander (@BrianAlexs69449) November 8, 2023

