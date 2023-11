Двубоят между Бразилия и Аржентина, който бе квалификационен за световното първенство през 2026-а година се забави около 20 минути със своето начало, тъй като имаше масови безредици по трибуните. На кадри се вижда как бразилската полиция е в сектора с привърженици на "гаучосите" и бие с палки привържениците, съобщава Гонг.

За рекорден осми път: Меси спечели „Златната топка”

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.



Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9