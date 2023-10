Лионел Меси спечели „Златната топка” за рекорден осми път в своята кариера. Аржентинецът достигна до бленуваната титла от Мондиал 2022 и това наклони везните в негова полза, пише Gong.bg .

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj