Членове на семействата на бивши заложници 85-годишната Яфа Адар, Рути Мъндър, Керен Мъндър и Охад Мъндър Зихри разказаха за условията по време на заложничестото им. Те разкрили, че са яли предимно ориз и пита и са спали на редици формовани пластмасови седалки, каквито се използват в чакалните.

„Хамас” пуска на свобода още 20 заложници

„Когато трябваше да използват тоалетната, те са чукали на вратата, но понякога трябвало да чакат час и половина, докато излязат“, казва Равив, цитиран от Times of Israel. Терористичната група "Хамас" потвърди смъртта на няколко висши командири, които са били мишена на Израел по време на боевете в ивицата Газа, съобщи The Times of Israel.

Това са Ахмед Гандур, командир на нейната северна бригада от Газа; Айман Сиам, ръководителят на ракетната система на "Хамас"; както и Уаил Раджаб и Раафат Салман. По-рано израелската армия съобщи, че е атакувала Гандур и Сиам, но не потвърди, че са били убити.

Египет: Примирието в Ивицата Газа може да се удължи с ден или два

Бойци на "Хамас" освободиха втора група от 13 израелски заложници в замяна на палестински затворници. Размяната на заложници срещу затворници беше отложена с часове в инфарктна обстановка, след като "Хамас" обвини Израел, че е нарушил задълженията си по споразумението, сключено като част от четиридневно прекратяване на огъня.