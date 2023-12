На плаж в графство Дорсет, Южна Англия, е открит изключително добре запазен череп на гигантски плиозавър - праисторическо морско чудовище, който може да разкрие тайни за тези вдъхващи страхопочитание същества.

Плиозаврите са властвали в океаните по времето, когато динозаврите са бродили по сушата. Откритата вкаменелост е на възраст около 150 милиона години, което е с почти 3 милиона години по-малко от всички други находки на плиозаври. Изследователите анализират екземпляра, за да установят дали той може да е нов за науката вид.

Pliosaur discovery: Gigantic skull of sea monster is found on the cliffs of Dorset's Jurassic Coast https://t.co/7ncuZ64Ttt pic.twitter.com/4OkyC6fiAo