Ледената, елегантна блондинка, с изтъчнета красота и умение да играе сложни женски роли - Фей Дънауй, празнува 83-ия си рожден ден. Няколко от нейните емблематични изпълнения я правят част от "втората златна ера" на Холивуд. Една от тези роли е на скандалната и чаровна Бони Паркър от незабравимия филм "Бони и Клайд". Любопитни факти и снимки на актрисата през годините вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.

Warren Beatty and Faye Dunaway in "Bonnie and Clyde"

Arthur Penn. 1967 pic.twitter.com/sqbIqtRwGr