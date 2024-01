Десетима души са ранени при експлозия и последвал пожар в завод за полиестерни материали в град Шахти, Ростовска област.

"Шестима от тях са настанени в болница: трима с изгаряния и трима - с наранявания с различна тежест. Останалите пострадали, които са получили леки наранявания, са преминали прегледи в травматологичния център в Шахти и са освободени за домашно лечение", написа губернаторът на областта Василий Голубев в канала си в Телеграм.

Губернаторът уточни, че специалистите от регионалното министерство на здравеопазването са решили двама от пострадалите да бъдат транспортирани в медицински центрове в Ростов на Дон.

Сигналът за пожара в цех за производство на пълнители за матраци и възглавници е подаден в 11:30 ч. московско време. Пожарът е потушен в 12:49 ч.

👍"Something flew in and exploded" - a polyester factory is on fire in the Rostov region, Russia



Locals report the sounds of an explosion before the fire and show some traces in the sky. pic.twitter.com/jDCLM0Lnmu