Руският опозиционер Алексей Навални "току-що беше брутално убит от Кремъл", заяви латвийският президент, след като руските затворнически служби съобщиха за смъртта му, предаде АФП.​

Русия: Алексей Навални е мъртъв

СНИМКИ НА АЛЕКСЕЙ НАВАЛНИ И СЕМЕЙСТВОТО МУ ВИЖТЕ ТУК

"Каквото и да е мнението ви за Алексей Навални като политик, той току-що беше брутално убит от Кремъл. Това е факт и нещо, което трябва да знаем за истинската същност на сегашния режим в Русия", заяви Едгарс Ринкевич в социалната мрежа X.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.