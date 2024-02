Тялото на руския опозиционер Алексей Навални ще бъде задържано и подложено на "химически анализ" още две седмици, предаде Sky News.

Майката на Навални не е била допусната до морга в Салехард

Руските власти са съобщили на майка му и адвокатите, че ще задържат тялото още 14 дни, за да бъдат извършени тестове. Това съобщи говорителката на Навални Кира Ярмиш в социалната мрежа Х.

The investigators told the lawyers and Alexey's mother that they would not give them the body. The body will be under some sort of "chemical examination" for another 14 days.