Наоми Байдън, внучката на президента Джо Байдън, каза, че се гордее с дядо си, след като той обяви решението си да се оттегли от президентската надпревара през 2024 година.

Байдън се оттегля от президентската надпревара в САЩ

„Днес съм нищо друго освен горда с моя дядо, президентът Джо Байдън, който служи на страната ни с всяка част от душата си. Той не само беше, но ще продължи да бъде най-пълноценният президент през целия ни живот“, написа тя в публикация в "X".

I’m nothing but proud today of my Pop, our President, Joe Biden, who has served our country with every bit of his soul and with unmatched distinction. Not only has he been—and will continue to be—the most effective president of our lifetime, but he has likely already cemented…