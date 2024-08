Бен Афлек e с нова визия. 51-годишният актьор беше забелязан в Калифорния, в събота, с нова прическа - почти обръсната глава и тениска с легендарната група Red Hot Chili Peppers, посочват от People.

Небрежният вид на актьора бе с акцент в тъмната цветова гама - черно кожено яке и сиви дънки.

Ben Affleck, 51, unveils midlife crisis makeover as he emerges amid Jennifer Lopez divorce drama with faux hawk, rocker tee and NO ring https://t.co/cCd89ffMxe pic.twitter.com/KUHhTycWt0