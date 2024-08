Партньорката на Павел Дуров Юлия Вавилова, която е експерт по криптовалута и беше с него по време на ареста му в Париж, е смятана за виновна за задържането му. Някои дори я смятат за агент на "Мосад", пише "Дейли мейл".

Yulia Vavilova, who accompanied Durov on his trip to Paris, may be a Mossad agent, writes the Daily Mail. pic.twitter.com/roONFoyYVV