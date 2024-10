Метеоролог от Флорида се разплака в ефир, описвайки щетите, които се очаква да нанесе ураганът „Милтън” във Флорида.

„Това е невероятен, невероятен ураган! Налягането е паднало с 50 милибара за десет часа. Морето тук е много топло“, коментира Джон Моралес, показвайки радарни изображения. Според него причината за това са рекордно високите температури в Мексиканския залив, пише People.

➡️ NOW: An emotional hurricane #Milton update from @JohnMoralesTV as the storm hits Cat. 5 status.



Take this seriously.



We have you covered here on @nbc6 pic.twitter.com/QEe3E25JGX