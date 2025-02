Дългогодишният моден редактор и артистичен директор на „Вог” Ана Уинтур бе отличена от Чарлз III с Ордена на кавалерите на честта. Церемонията се проведе в Бъкингамския дворец. Отличието ѝ беше връчено за заслуги в областта на модата.

Тя заяви на британския крал, че няма да се откаже от работата си и свали своите емблематични слънчеви очила. „Това ме кара да се вярвам, че има още много какво да постигна”, сподели още Уинтур.

