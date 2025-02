Известен най-вече като холивудски актьор, Джордж Клуни всъщност е много повече от това. На 63-годишна възраст той вече е режисирал единадесет филма, написал е четири сценария и е продуцирал над четиридесет игрални филма. В четвъртък, 6 февруари, актьорът добави в автобиографията си и театъра.

Робърт Дауни Джуниър и Джордж Клуни с дебют на „Бродуей“

Снимка: Getty Images

Джордж Клуни ще се качи за първи път на сцената с бродуейската адаптация на филма си от 2005 г. „Лека нощ и късмет“. Този път режисьорът е решил да участва пълноценно и да изиграе един от героите си (Едуардс Мъро, телевизионен водещ от CBS).

George Clooney arrived at the Winter Garden Theatre – where he will soon make his Broadway debut in @goodnightbwy – to announce the production’s cast! Stay tuned for the full announcement, coming soon. 🎙️ pic.twitter.com/en66RqYhGD