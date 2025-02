Продължителен трус е регистриран около гръцкия остров Санторини в южната част на Егейско море според данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), предаде ДПА.

„В района на Санторини е отчетен сравнително продължителен трус. Изглежда, че нищо не се вижда (но е нощно време), но се чува някакъв звук. Не знаем със сигурност какво се случва“, написа сеизмологичният център в профила си в Х в петък вечер.

Трусът е продължил няколко часа според графиките, показани в публикацията.

Сеизмолозите смятат, че подземна течна магма причинява множеството трусове в района на Санторини, но остават несигурни, припомня ДПА. Движенията може да се случват в земната кора, но не са непременно индикация за изригване според тях.

