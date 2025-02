Полицията в Израел разследва съобщения за експлозии на три автобуса в Бат Ям, южно от Тел Авив. Властите описват инцидента като „предполагаема терористична атака“, като добавят, че на мястото на инцидента има много полицаи, които издирват заподозрени.

