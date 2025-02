Военното крило на групировката "Хамас" обяви, че ще утре ще освободи още шестима от израелските заложници, предаде "Ройтерс". Според съобщението на "Хамас" имената на заложниците са: Елия Коен, Омер Шемтов, Тал Шохам, Омер Венкерт, Хишам ас Сайед и Авера Менгисто.

Хишам ас Сайед и Авера Менгисто са цивилни граждани, които са влезли в Газа преди десет години и оттогава са държани там, отбелязва агенцията.

