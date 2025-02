Трима души бяха ранени и откарани в болница, след като медицински хеликоптер падна в гориста местност близо до летище в американския щат Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официалните власти.

Тричленният екипаж на хеликоптера "ЕърЛинк" е успял да се спаси при катастрофата, но служителите били откарани в болница за преглед. На борда не е имало пациенти, се казва в изявление на здравните служби.

