Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси южната италианска област Базиликата, предаде АНСА. Трусът е станал на 6 километра от град Валио в провинция Потенца, на дълбочина 14,3 км. Той е бил усетен и в провинция Матера, чийто главен град Матера беше заедно с Пловдив през 2019 г. европейска столица на културата.

Като предпазна мярка учениците в местните училища бяха евакуирани. А много служители напуснаха офисите си и излязоха по улиците на градовете в провинциите Потенца и Матера. Засега няма данни за жертви и материални щети.

