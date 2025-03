Церемонията по удостояването на израелската актриса Гал Гадот със звезда на Алеята на славата в Холивуд беше прекъсната от протестиращи - както от пропалестински, така и от произраелски групи.

Малко преди началото на събитието десетки демонстранти се събраха в района. Про-палестинските протестиращи носеха плакати с надписи като „Героите се бият като палестинците“, „Да живее Палестина“ и „No Other Land спечели „Оскар““.

Подобно на премиерата на „Снежанка“ по-рано през седмицата, зоната на булевард „Холивуд“ беше оградена с шатра и не се виждаше от улицата. Въпреки това протестиращите не се отказаха и предизвикаха сериозни вълнения. Те скандираха: „Свобода, свобода, край на окупацията“ и „Нито стотинка повече за престъпленията на Израел“.

Рома Еалайкос, който беше сред демонстрантите, заяви пред Variety: „Всички сме ужасени от случващото се в Газа. През последните година и половина, а особено през последните 24-48 часа, израелската армия уби 400 невинни души без никаква провокация.“

Той изрази разочарованието си от Гал Гадот, че не използва платформата си, за да осъди израелските действия: „Тя има възможност да се информира и да прочете същите книги, които четем и ние. Няма оправдание", каза още той.

От другата страна на протеста Дана Никри развяваше израелски флаг. Тя разказа пред Variety, че нейни приятели са загинали при нападението срещу музикалния фестивал на 7 октомври 2023 г. „Те дойдоха в нашите домове, изтръгнаха ни от тях и ни върнаха мъртви деца“, каза тя, като добави: „Ние не започваме войни, не искаме войни.“

Церемонията все пак се състоя. Заради протестите събитието започна с 15-минутно закъснение. По време на нея обаче демонстрантите продължиха да скандират, а полицията се намеси, след като пропалестински протестиращ открадна израелско знаме.

На събитието присъстваха режисьорката на „Жената чудо“ Пати Дженкинс, актьорът Вин Дизел и израелската актриса Шира Хаас, които отправиха поздравления към Гадот.

„Аз съм просто момиче от малък град в Израел, а тази звезда ще ми напомня, че с усилен труд, страст и малко вяра всичко е възможно“, заяви Гадот, след като застана на подиума. Тя благодари на Вин Дизел, че ѝ е дал шанс с роля в поредицата „Бързи и яростни“: „Това беше първият ми филм, а твоето доверие в мен напълно промени живота ми.“

Гадот се обърна и към Пати Дженкинс, наричайки я „Жената чудо зад камерата“. „Работата с теб ме научи да вярвам в себе си и в способностите си като актриса. Едва след нашия филм започнах да се наричам актриса“, сподели тя.

Gal Gadot on receiving a star on the Hollywood Walk of Fame: "I'm just a girl from a town in Israel...This star will remind me that with hard work and passion and some faith, anything is possible." https://t.co/rrK1DCdFe2 pic.twitter.com/gn6h4oExL4