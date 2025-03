„Стоя изправен - никога няма да се огъна“, заяви кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, коментирайки решението за оставянето му под арест в рамките на разследването за корупция срещу Голямата община на Истанбул.

Протести, арести и барикади в Турция: Оставиха кмета на Истанбул за постоянно в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Няма полза от страха! Така или иначе ще бъдеш победен. Ще бъдеш победен от нашата справедливост, нашата смелост, нашето смирение и нашето усмихнато лице", обърна се Имамоглу косвено към президента Реджеп Тайип Ердоган и продължи: „Скъпи народе - никога не бъди тъжен, никога не се отчайвай и никога не губи надежда! Заедно ще премахнем това черно петно удар по нашата демокрация. Наближават дните, когато хората, които управляват този процес, ще дадат отчет пред Всевишния, както в този, така и в отвъдния свят. Призовавам своите 86 милиона съграждани да отидат до урните и да обявят борбата за демокрация и справедливост по целия свят. Стоя изправен - никога няма да се огъна. Всичко ще бъде много красиво“, се казва в изявление на Имамоглу, публикувано в профила му в социалната мрежа X.

I stand tall and will keep my head high. Fear cannot stop the inevitable!



One way or another, you will be defeated. You will be defeated by our just cause, our courage, our humility, and our warm smiles.



My great nation,

Do not be sad, do not be disheartened, and never lose…