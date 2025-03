Британската пънк група "Sex Pistols" ще направи турне в Северна Америка, което ще е първото ѝ от 2003 г. насам там, предаде "Асошиейтед прес". Концертите на бандата ще започнат на 16 септември от Далас, щата Тексас. Това е мястото, където момчетата от "Секс пистълс" са приети доста враждебно от публиката при първото турне в САЩ през 1978 г., припомня агенцията

Китаристът Стив Джоунс си спомня, че каубои са хвърляли "свински копита, бутилки и какво ли още не" по време на изявата им.

Снимка: Getty Images

Концертът в Далас, както и тези в Атланта и Сан Франциско от 1978 г., са включени в албума Live in the U.S.A., документирал първото турне на "Секс пистълс" в САЩ. Той ще бъде издаден на 25 април.

Тазгодишната северноамериканска обиколка на пънк бандата е планирано да продължи до 16 октомври. Тогава ще бъде и последният концерт в Лос Анджелис. "Sex Pistols" ще минат през Ню Йорк, Сиатъл, Сан Франциско, Вашингтон, Торонто, Монреал и др.

