Задържан е 16-годишен младеж, предизвикал сбиване в центъра на Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Пазарджик.

Пребиха 14-годишно момче в подлез на метростанция в София

Сигналът за боя е подаден във вторник вечерта в полицейското управление в областния град. На място незабавно бил изпратен полицейски екип.

Установено е, че тийнейджърът е нанесъл побой над 14-годишно момче. Органите на реда са задържали заподозрения за 24 часа. С него работи инспектор „Детска педагогическа стая“, а по случая е образувано бързо производство, уточняват от полицията.

Редактор: Цветина Петкова